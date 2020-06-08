HMV零售清盤案　清盤人入稟指蕭定一失職兼違反信託

由蕭定一出任董事的HMV Marketing Limited（下稱「HMV零售」）於2018年12月被其母公司中國創意數碼娛樂（前稱HMV數碼中國集團，下稱「集團」）決定進行自願清盤。其清盤人於上周五（5日）入稟高院，追究蕭及HMV零售另一名董事，指他們在清盤前一個月將302萬港元轉予集團旗下另一公司，是對集團公司作出不公平優惠，屬清盤法例定義下的失當行為。清盤人要求法庭頒令上述的轉款交易無效，並要求蕭等人向HMV零售作出賠償。

本案原告徐美玉及黃新強，為HMV零售的清盤人；被告則包括鐳射企業有限公司，及HMV零售兩名時任董事蕭定一和孫立基。原告在原訴傳票指，HMV零售在18年11月把逾302萬港元轉帳至鐳射企業名下。原告要求法庭頒有聲明，此項交易是《公司（清盤及雜項條文）條例》所定義的不公平優惠，因而無效。而蕭孫二人作為HMV零售的董事，則是觸犯了上列條例定義的失當行為、失職行為及違反信託行為，須對HMV零售作出補償和賠償。