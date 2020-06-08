男警涉衝紅燈危駕警車撞傷女途人　受審後表證成立

一輛警車於去年3月沿秀茂坪康寧道南行，駛至近振華道交界時，疑衝紅燈撞倒一名37歲女子，令她頭部受傷送院治理。駕駛肇事警車的男警否認一項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪名，案件今日(8日)在觀塘法院開審。裁判官聽畢控方證人證供後，裁定案件表證成立，男警不自辯也不傳召證人，辯方下午將繼續結案陳辭。

46歲被告陳家傑被控於去年3月8日，在秀茂坪康寧道與秀華道交界，危險駕駛一輛警車，導致女子蔣一平受傷。

現已康復的蔣出庭作供，稱當晚她從快餐店放工，回秀茂坪紀律部隊宿舍的住所時行到肇事地點，她見交通燈號為「綠公仔」便過馬路，惟行了一半突有警車駛至將她撞倒，事後她頭部骨裂，一度留醫深切治療部。

辯方指，蔣當時身穿深色衫又手拿重物，故過馬路時身軀向下蹲，蔣表示已忘記；辯方又指蔣過馬路時「綠公仔」其實已經「眨緊」，蔣回應不知道。

證供指當時有另一輛警車亦在上述路段，駕駛該警車的男警48727供稱，事發時涉案路段交通燈亮起紅燈，故他停下，但被告所駕駛的警車則從後駛過他的警車，之後他發現被告撞倒路人，他形容被告車速不算太快。

高級督察黃震威供稱，事發時他剛從秀茂坪警署放工行經肇事地點，當他過馬路約10秒後，便聽到後方有「嘭」及剎車聲，之後他聽到有女子大叫「呀」一聲，他回頭始知有警車撞倒途人，他目睹事主躺在警車車頭位置，對方手執的快餐店食物散落一地。