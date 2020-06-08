東方倡議吐露港海灣變身遊艇俱樂部　遊艇會代表讚概念好

遊樂船隻泊位不足為人詬病，東網視察本港多個水域後，構思吐露港海灣變身遊艇俱樂部，設置魚骨形碼頭及泊位，以增加遊艇泊位數目，且顯得井然有序，同時在岸邊提供康樂設施配套，讓船主及愛好水上活動的市民同時享受海灣。有遊艇會代表指藍圖概念好，可引起討論，但同時要考慮各方因素。

海事處估計至2030年，遊樂船隻對避風塘、避風碇泊處及遊艇會泊位需求高達306公頃，屆時泊位短缺的面積由預計今年超過26公頃，將增至逾75公頃，並預計屆時遊樂船隻泊位面積供應不足。而吐露港一帶水域景色宜人、水深廣闊，適合發展遊艇泊位，興建整齊有序的魚骨形泊位，相信可讓大量船隻停泊，為目前泊位長期不足的困局帶來曙光。

西貢遊艇協會創會會長張溢良表示，藍圖概念固然好，亦可創更多就業機會，惟要考慮當中的營運模式、成本及持份者意見，涉及範圍甚廣，「可以引起社會討論，點樣可以去共享香港咁珍貴嘅海洋資源。」他又謂，港人普遍認為遊艇等水上活動是富人玩意，「其實未必，我都好希望多啲人可以接觸水上活動，多一種消閑娛樂方式，對所有香港人嚟講都係好事，心情可以更愉悅。」