梁君彥出招防泛民再掟「臭彈臭蟲」　明起禁議員鎖儲物櫃

立法會在上兩次大會審議《國歌條例草案》過程中，相繼有民主派議員許智峯及陳志全先後在會議廳內掟「臭彈」和「臭蟲」，令會議暫停數小時，立法會行政管理委員會主席梁君彥今日(8日)決定，自明日(9日)起會議廳內的議員座位之儲物櫃將不可以上鎖，以便日後秘書處不時在會議廳進行清潔和安全檢查。

秘書處文件指出，在今年5月28日及6月4日，立法會綜合大樓會議廳及會議室1分別發生有議員投擲惡臭物體/液體的事件。至6‍月5日，會議室1一個議員座位的儲物櫃內發現惡臭液體。鑒於屢次發生該類事件，並按立法會行政管理委員會主席的指示，秘書處將會為會議廳(包括議員座位的儲物櫃)進行徹底清潔和安全檢查。

為方便進行清潔和安全檢查，議員須於6月9‍日上午10時至中午12時期間把會議廳座位儲物櫃內的個人物品移走。議員或其職員在取走個人物品後請把儲物櫃保持開啟。秘書處職員及清潔承辦商會在當日下午進行清潔和安全檢查，並會在過程中開啟任何被鎖上的議員儲物櫃。