山頂大宅遭爆竊　UA財務創辦人向物管公司索償逾433萬元

UA財務創辦人長原彰弘在山頂白加道的獨立屋住所，於去年2月被賊匪爆竊，損失財物超過400萬港元。他與太太在上星期五（5日）入稟高院，民事控告物業管理公司，指它任由大屋的保安警鐘系統失靈多年而不作維修，事發時當值保安又失職，沒有巡邏或留意閉路電視，令賊人有機可乘入屋。他們現指管理公司疏忽及違約，要求對方賠償損失逾433萬港元。

本案3名原告依次為長原彰弘、其妻長原美津、及億匯有限公司，被告則為偉啟有限公司。原告在入稟狀表示，長原彰弘是億匯的董事，億匯則是涉事白加道31號獨立屋C的業主，長原氏伉儷由2008年起便在該屋居住。而被告則是該屋的管理公司，每月向億匯收取4.8萬港元管理費。

原告表示他們在08年收屋時，警報系統已經故障，經常誤鳴。原告不斷向被告投訴要求維修，但被告都沒有行動回應。結果原告在忍受2年後，由2010年起唯有將警報系統長期關掉。

去年2月17日下午，有2名賊人由後門潛入大屋爆竊，偷走大量現金、名錶及首飾等財物，總值超過451萬港元。其後警方成功拘捕2賊，他們在今年3月於區域法院承認爆竊罪，被判監2年4個月。警方在拘捕他們時起回部份贓物，但仍有價值逾433萬的財物無法尋回。

原告指出，物業的閉路電視系統，清楚拍到2名賊人由後門進入大屋的過程，但當值的保安人員並無負責任留意閉路電視，亦沒有在屋子外圍巡查，才令賊人成功行事。原告指他們在出事前已多次向被告投訴保安塞責，而在事後被告亦即時將2名涉事保安解僱，惟這樣亦不能彌補原告的損失。因此原告現在要求法庭頒令，被告的行為屬疏忽和違反合約，並須向原告賠償上述逾433萬港元損失。