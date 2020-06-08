大專女生認藏鐵錘摺刀圖毀政府財產　被判監5星期

去年11月，市民連續多天發起全港罷工、罷課和罷市「三罷」行動，警員追截堵路人士期間拘捕一名大專女生，在她身上搜出鐵錘、摺刀及易燃液體等物品。被捕女生原定今(8日)在西九龍法院受審，惟她在案件開審前承認管有物品意圖損壞財產罪，她餘下被控在公眾地方管有攻擊性武器的控罪，則獲控方不提證供起訴。裁判官接納她已改過自新，並已還押4個多月，最終判她監禁5星期，預料她可在處理手續後獲釋。

案情透露，有途人於去年11月12日早上，發現有黑衣人在港鐵長沙灣站外堵路，於是通知警方。警員追截堵路人士至長沙灣福榮街，有警員目睹被告韓德芳(20歲)伏在輕型貨車車底，遂將她拘捕。韓表示看見警察後「驚得滯」才爬入車底，警員其後在她身上找到行山用的斧頭、鐵錘、一支板鉗、一把螺絲批、一瓶消毒酒精、打火機、報紙和開瓶器，意圖作損壞政府財產之用。

辯方求情稱，韓現時就讀香港大學專業進修學院，立志成為一名護士。辯方指，她受到網上新聞片段影響才一時衝動犯案，她自被捕後一直還押至今年4月才獲批保釋，而她還押期間繼續學習，亦有反思己過，明白用了不適合的方法表達訴求，危害社會。辯方又指，被告獲保釋後感羞愧自責，更患上抑鬱症，需要服藥，希望法庭輕判。