籌備三月終公布派錢細節　市民轟政府派錢慢如開空頭支票

政府終於公布派1萬元詳情，最快7月8日可以取得款項。有市民表示會在首日申請，但因無意欲消費，會儲起作不時之需，亦有市民認為1萬元幫助不大，更批評政府手腳慢，疫情下不少人收入大跌，到7月方有錢「落袋」，根本不能解決燃眉之急。

市民劉小姐指，沒有為政府公布派錢詳情感到特別開心，她又指未有消費計劃，在疫情肆虐下，亦不會約朋友聚餐，惟近月購買防疫物資花費不菲，該筆款項能稍為紓緩家庭的財政壓力。她認為政府需為基層失業人士伸出援手，「有錢派係好，但呢個係政府應該要做嘅事」。

對於政府近3個多月後才公布細節，劉小姐指疫情下不少人失業，批評政府未能及時支援有需要人士，惟理解因籌備需時及照顧不懂上網的人，明白政府為何至今才公布細節。不過亦有市民對派錢大潑冷水，批評政府派錢慢，「(款項)捱過咗成個疫情高峰都仲係空頭支票」，又指「等佢(政府)派錢唔病死都激死啦」。

同樣未有消費計劃的王女士，形容1萬元「於事無補，都係留返冇錢就攞嚟用下囉」。她認為防疫物資價格高企，疫情下更有不少人開工不足，甚至被裁員，認為款項實際作用不大，反問「你嗰1萬蚊幫到一個月定兩個月」？她批評政府除了派錢慢，連派口罩亦太遲，見到許多老人家因無能力買口罩而落淚，自己亦有為家中長者提供口罩，認為政府要認為思量如何幫助香港人，特別是要優先協助長者和小童。市民潘先生則指會在21日申請，但強調「畀咗你唔一定要使嘅，可以之後用」，會先把款項儲起以備不時之需。