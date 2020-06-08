區議員投訴油尖旺民政專員行政失當　申訴署受理調查

多個區議會出現民政事務專員稱部分議案超出區議會職能，繼而「拉隊」離場的情況。油尖旺區議員林兆彬稱該區民政專員余健強在會議中途離席，相關議題的會議錄音亦未能記載於官方記錄，向申訴專員公署投訴指余涉行政失當，公署回函指投訴已受理。

17位油尖旺區議員早前在大會提出「重組警隊，停止濫暴」議案，而余健強於會上稱有關議案已超越區議會職能，秘書處未能提供支援，政府人員亦未能出席，隨即「拉隊」離場，而官方會議錄音及記錄都不會記載相關議程討論。

林兆彬回應查詢時稱，余健強涉行政失當、不按《區議會條例》行事，以及不按區議會以往做法行事，指余的做法十分「離譜」。他早前已向廉政公署投訴余涉公職人員行為失當，以及向申訴專員公署投訴余涉行政失當。申訴專員公署於本月初回函指在研究有關資料後將全面調查，一般需時3至6個月，事後會提供調查報告。

林預料結果不樂觀，稱申訴專員公署最多對余予以譴責或感到遺憾，並無方法處罰余。他稱下一步或考慮提出司法覆核，惟未有適當人選代為申請法律援助。