政府收回港台教育電視中心　議員指毋須開會討論

由於今年財政預算案沒有向香港電台撥款製作教育電視(ETV)，教育局早前宣布收回教育電視中心，有議員曾要求立法會資訊科技及廣播事務委員會召開特別會議討論，但有議員今午(8日)在會上認為，事件屬政府內部資源調配問題，不應由立法會討論政府行政問題，毋須召開特別會議討論。

事務委員會副主席葛珮帆指，政府早前已多次探討港台教育電視大樓問題，認為收回大樓是理所當然，不應浪費資源。她表示，不少市民投訴港台節目內容製作偏頗，質疑是否符合《香港電台約章》，又批評港台管治有問題，有必要檢討，甚至應在取得檢討報告後才在立法會上討論，認為現時召開特別會議的話，政府只會以錄音機形式回應。

議員黃定光質疑，為何有議員會對港台的問題特別感興趣和重視，連使用地方也需要代為出頭，認為港台搬離教育電視中心是有逾半年時間，並非「今日撤、聽日就要佢(港台)搬」，如有時限也未能搬走的話，質疑是否霸佔官地和為何要諮詢工會。

提出要求召開特別會議討論的議員楊岳橋認為，事件爭議性極高，當中牽涉運作和管治問題，與公帑有關，因此希望召開特別會議處理。事務委員會主席莫乃光則表示，暫時不會決定是否召開特別會議，會再就事件與政府討。