港蟬聯全球樓價最貴城市　住宅平均價978萬元

世邦魏理仕今日(8日)發布的《2020全球生活報告》顯示，2019年全球住宅價格最高的10大城市中有一半位於亞洲，香港蟬聯「全球房價最高城市」，新加坡排名第三，而上海、深圳和北京分列第四、第五和第六位。紐約和里斯本分別佔據住宅租金和租金漲幅榜的榜首。

今年是世邦魏理仕連續第6年發布《全球生活報告》，對全球39個重點城市2019年的住宅市場數據與發展趨勢進行綜合對比與剖析。報告顯示，39個市場中有31個錄得住宅價格上升，但平均漲幅只約為2018年漲幅水平的一半。價格增速的普遍放緩反映出當地政府實施各項降溫措施，以保障市民負擔能力。

綜合2019年數據，雖然香港經濟面對衰退，整體住宅成交量下跌3%，樓價則持續攀升近5%。就住宅價格而言，香港以125.4萬美元(約978萬港元)的住宅均價繼續高踞全球之首，每方呎均價1987美元(約15,399港元)；今年首次被納入報告的德國城市慕尼黑以100萬美元(約774.98萬港元)，每方呎821美元(約6362港元)，取代新加坡進身次席；新加坡則退守第三名，平均樓價為91.56萬美元(約709.57萬港元)，每方呎1214美元(約9408港元)。

至於有關住宅租賃市場，紐約、阿布扎比和香港仍是全球月租金最高的3個城市。10大房租最貴城市排行榜中有4席為中東城市，主要受高收入外籍租戶支持。