扔水樽擲中警車　展覽工人囚8個月

育有一名7歲兒子的26歲展覽場地工人，因去年10月將雜物掟向警車，並被搜出雷射筆，被控企圖刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（8日）在九龍城法院再訊。被告承認控罪，辯方律師求情稱，被告為洩憤才即興犯案，涉事警車沒有損壞，事後警員亦可繼續執勤。裁判官最終判被告入獄共8個月。

26歲被告羅偉洛，現已與妻子離婚，他被捕至今已還押近8個月。案情指，2019年10月13日晚上11時許，約50名示威者在彌敦道對開聚集，期間一輛警車北行，駛至近亞皆老街交界時，被告把一個不知名物品擲向警車車頂，現場傳來「嘭」一聲。另一輛停泊在附近的警車內的警員目睹事件，即時落車追截，並於近砵蘭街對開截獲被告。警員在他身上的袋內檢獲一支雷射筆，而他在警誡下保持緘默。

辯方律師求情指，事發當日被告在街道上，曾因警員阻止而須改道而行，他為此感到氣憤。事發時警車正離開，而根據相關片段顯示，被告是用膠水樽掟向警車，冀法庭考慮到他已還押近8個月而對他輕判。

裁判官表示有理由相信被告攜帶雷射筆，是想阻礙警員工作，兩罪共判被告入獄8個月。