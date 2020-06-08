議員倡將中成藥售往大灣區　食衞局指兩地法例有別需商討

港府一直希望將本港打造成中藥港，惟新冠肺炎疫情下訪港旅客大跌，對本港中成藥銷售有一定影響。立法會中醫藥發展事宜小組委員會今日(8日)召開會議，主席陳恒鑌關注政府會否協助業界將中成藥售往大灣區，食物及衞生局副局長徐德義回應稱，知道業界一直有此想法，但在內地銷售，要釐清是否符合內地法律要求，惟政府現時正忙於處理疫情，日後可以再商討。

議員邵家輝問到有關將中藥產品銷售到大灣區及東南亞等地的事宜，徐再次重申，在不同地方售賣中藥要視乎當地對中藥的規管，食衞局局長陳肇始曾於去年5月向國家藥品監督管理局反映訴求，相信是一個開始，因兩地的藥品註冊有分別，協調需時，政府會一直配合及與相關部門聯絡。

議員黃碧雲指，政府每年會定期抽取中藥產品樣本化驗，會否有空間增加抽樣，衞生署助理署長黃宏強調，政府重視藥材安全，現時每年抽取約540個中藥材及約2100個中成藥樣本，但同意有空間增加，現時已將檢測樣本由每月45個，增至每月50個，目前運作暢順，冀可於年尾將檢測樣本增至每月70個。她又提及將於明年6月將二氧化硫加入監測計劃，一併檢驗中藥材樣本是否含二氧化硫。

議員陳凱欣則問及，「中醫藥應用調研及研究資助計劃」可否釐清中藥師的所需資歷和學術要求，中醫藥處處長陳尚敏指，計劃可提供基礎，協助政府制訂未來政策，但中藥師的所需資歷等則須再作商討。陳凱欣追問，中醫醫院料於未來兩年落成，政府會否有相關時間表配合，陳尚敏稱，希望2024年底至2025年初落成，相信仍有時間去檢視及與業界溝通計劃如何實行。

議員邵家臻問到，政府就中藥的執法工作向來受人質疑，不時有市民因食用中藥中毒，並稱署方檢測中藥材時，會先進行煎煮，惟有部分中藥不一定須煎煮服用，政府如何處理標準不一的問題。黃宏指，現時藥材有兩種情況，署方會先檢測未經煎煮的藥材，如有毒物質超標，會再檢測中藥經煎煮後的狀況；如藥材本身須磨成粉末服用，署方則會檢測藥材粉末。