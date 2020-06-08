團體避開禁聚令　改6.19辦反修例周年集會

香港民間集會團隊原定於6月12日舉行反修例一周年集會，但因禁聚令無法舉行。民間集會團隊今(8日)表示，原定於12日的集會將延遲至6月19日晚上7時於添馬公園舉行，主題不變，當日是禁聚令期限屆滿後的第1天，若政府再延長禁聚令，團隊會待禁聚令完結後再舉辦集會。香港民間集會團隊發言人劉頴匡表示，希望讓政府知道禁聚令完結後當日一定會有公眾集會，政府亦無可能一直延長禁聚令。

雖然集會改至19日舉行，但6月12日當天仍會有紀念活動。劉表示，團隊會在12日於愛丁堡廣場擺設「全民抗爭周年展」街站，同場亦會有牧師帶領教牧獻唱聖詩，而各區區議員將於12日在全港各區擺設街站，暫時有12個區議員的議員答應參與。

沙田區議員李志宏表示，區議員將與港人同行，以「遍地開花」形式紀念，於12日晚上8時一起唱反修例歌曲，又希望透過「全民抗爭周年展」，提醒港人正被政權打壓。觀塘區議員李嘉達則呼籲市民於12日穿着黑色衣服表態，又可以參加「I am hongkonger」網上活動，寫下對香港未來的展望。