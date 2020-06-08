主題公園重開　許樹昌籲玩機動遊戲都要戴口罩

因新冠肺炎疫情而關閉逾4個月的海洋公園即將重開，書展亦如期於下月舉行，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然近日爆出沙田瀝源邨祿泉樓群組感染，但目前暫未見病毒散播出社區情況，認為可重開主題公園及舉辦書展，但強調訪客無論是玩機動遊戲抑或排隊，期間一定要全程戴口罩，惟一旦社區又爆出數宗源頭不明的本地個案，就要考慮再閉園。

許樹昌認為，現時祿泉樓群組感染範圍暫未見擴散至社區，全部染疫者都是住戶，只要控制好源頭，應可避免出現社區爆發，而本港暫未出現其他社區群組感染，認同可重開主題公園及書展。他指主題公園是在戶外，而園內亦設有8人的聚集人數上限，傳播風險較低。不過，他指約有1%的確診者是檢疫14日後發病，不能排除社區有這些漏網之魚，呼籲訪客做好個人衞生，包括全程戴口罩及勤用酒精搓手液。

至於舉辦書展，他指，距離現時尚有1個月時間才舉行，若沒有本地個案出現，舉辦書展的風險亦相對較低，但同樣呼籲入場者要戴口罩，以免將飛沫噴到書本上。他又呼籲舉辦機構要在會場提供多些酒精搓手液，亦要為每1位入場者量度體溫。若會場提供飲食，建議最好依足目前食肆的距離限制措施。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，目前社會大部分經濟活動都已經恢復，不認為重開主題公園會增加整體感染風險。不過，他指雖然公園會設人流限制，但排隊時社交距離會較近，建議將排隊輪候位置全部設在戶外，因室內空氣不流通，排隊恐增加感染危機。他呼籲有病徵人士，以及曾到訪或居於爆發過感染地方的人，最好避免到訪主題公園。