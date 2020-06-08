涉去年10月油尖衝突 19人被控暴動1人無應訊被通緝

19人涉於去年10月1日在尖沙咀及油麻地一帶參與暴動，今日在九龍城法院提堂

去年10月1日有大批示威者聚集尖沙咀及油麻地一帶，多人被捕。當中19人被控參與暴動，4人另被控在公眾地方管有攻擊性武器，今（8日）分2案在九龍城法院提訊。其中一名女被告缺席聆訊，裁判官頒下拘捕令將她通緝，其餘被告暫毋須答辯，均獲准保釋候訊。2宗案件將轉介至區域法院審理，現押後至6月24日在西九龍法院再訊，屆時2案將與另一同類案件合併。

其中一案涉及9男9女共18名被告，年齡介乎17至31歲，包括1名尼泊爾籍女子及7名學生，另有被告報稱任職攝影師、會計師及文員。他們被控於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動。

該案當中25歲女被告方穎雯，另被控同日在彌敦道管有一枝彈弓和66粒鋼珠。24歲宋昭鵬及29歲雷健昌各另被控管有一支雷射筆。19歲陳文澤另被控管有2支雷射筆。

22歲女被告聶穎君今日沒有出庭應訊，其代表律師曾多次致電及傳訊息給她，惟不獲回應，裁判官頒令將她通緝。

另一案件涉及21歲報稱家庭主婦的女子林芳懿，她被控於2019年10月1日，在油麻地窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動。