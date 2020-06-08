港版國安法：立法非港自治範圍　立會主席拒批口頭質詢

全國人大常委會最快本月公布「港版國安法」的細節內容，有民主派議員擬就該法例在本周三(10日)立法會大會上，向政府提出口頭質詢。主席梁君彥指相關事宜不屬於香港特區的自治範圍，同時違反《議事規則》，故裁決不批准提出相關質詢。

議員涂謹申議員提出的口頭質詢涉及港府如何就「港版國安法」諮詢市民及國際社會，質疑港府是否知悉國際社會就該法例所作的回應及採取的措施。另一議員許智峯提出的口頭質詢主要就人大常委會即將公布「港版國安法」內容，促政府官員及其親人交代持外國護照及有外國居留權的事宜。

梁君彥指「港版國安法」是根據《憲法》及《基本法》在國家層面進行的立法工作，亦不屬於香港事務，故拒批涂擬提的質詢。而許提出的質詢，梁認為是否持有外國護照或居留權，與官員在其公職或公共事務範圍內的品格和行為無關，故裁決質詢違反《議事規則》。梁又指「港版國安法」仍在草擬中, 許提及的國安駐港機構會否成立、權責範圍及如何運作等事宜屬假設論題，認為質詢不符合《議事規則》，故亦不可提出。

另外，有人指不應安排陪審團審訊牽涉「港版國安法」的案件，議員郭榮鏗認為陪審團制度是行之以久的法治原則，應按一貫做法處理。郭又批評律政司司長鄭若驊未有清楚說明「港版國安法」是否有追溯力，質疑是將恐懼注入市民心中，認為應清楚表明，不應隱隱悔悔。