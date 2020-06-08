新移民今年9月可申請1萬元　勞福局料行政費1億元

18歲或以上的永久性居民本月21日起，可申請政府派發的1萬港元，最快7月獲發金額。非永久性居民則要等待至今年9月才可申請，有議員關注可否提早向非永久性居民派錢。勞工及福利局局長羅致光解釋，有關措施設有指定條件及經濟審查，涉及行政程序，行政費可能達到1億元，會視乎實際情況及準備功夫，檢視能否提早派錢。

立法會民政事務委員會今日（8日）開會，討論利用關愛基金向新移民派錢事宜。關愛基金專責小組及扶貧委員會早前通過，向來港定居未滿7年的新移民派發1萬港元的建議，為政府「補鑊」。相關人士需通過以住戶為基礎的經濟審查，及提交相關證明。家庭入息限額將參考非公屋、非綜援的低收入住戶1次過津貼項目的家庭入息限額，以1人住戶為例，建議入息限額為14325港元等，料20.3萬人受惠，涉及款項達21.3億港元。

有議員指，非永久性居民要等至今年9月才開放申請，追問當局會否提早派發；有議員則關注，向永久性居民的行政費約5億港元，較原本的10億港元減少，向非永久性居民派錢的行政費會否有下調空間。

羅致光在會上解釋，若安排非永久性居民同時以銀行收款，會造成混淆及混亂，故安排9月才開放申請。對於有關措施的行政費被質疑，羅承認預計需要1億港元，因計劃設經濟審查，行政程序較為永久居民派發金額多，而且需要透過非政府機構接觸低收入人士，需為機構提供一定開支，加上現時沒有制度可提供所需資料，所以行政費會「貴少少」。