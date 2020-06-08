外婆涉勒斃孫兒案　辯方專家指被告抑鬱犯案可判誤殺罪成

精神科專家指，被告簡桂芳(蒙頭者)受抑鬱症影響而犯案，故在法律上可被裁定因精神失常而獲減輕罪責

55歲外婆涉嫌在酒店勒斃6歲外孫案，今日(8日)於高院續審。辯方傳召曾接見被告簡桂芳的臨床心理學家及精神科專家作供，他們均表示被告因照顧及管教孫兒而出現抑鬱徵狀，被告深信孫兒是精神病人，故與孫兒同死是最好解決方法。精神科專家認為，被告犯案時受抑鬱症影響，故在法律上可被裁定因精神失常而獲減輕罪責，應被判誤殺罪成。

臨床心理學家林秀芳供稱，她於今年3月22日見過被告，當時被告情緒低落不開心，少有提及孫兒，但被告聲稱見到其他同齡小童又會想起孫兒。被告表示孫兒有暴力行為，她怪責自己管教不好，又擔心孫兒餘生需在精神病院度過，故認為與孫兒同死是最好解決方法。

林指被告與他人難建立關係，且充斥負面情緒，故需要接受心理輔導。林認同控方所指，被告經常視自己為受害者，又常怪罪於他人，但她指被告在案發前無任何反社會行動。

精神科醫生李卓穎透露，被告自1993年起已有精神科的覆診紀錄，他指被告因管教孫兒問題而有抑鬱症，且出現幻聽，被告於案發前約10天亦忘記服食抗抑鬱藥物。李醫生認為，被告的病況影響其判斷力，但被告現時服藥後情況已有改善，需繼續接受治療。案件明天續審。