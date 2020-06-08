加灣石首魚屬瀕危物種　花膠特徵有兩條長鬚

香港海關搗破歷年最大宗走私加灣石首魚魚鰾案。漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，加尼福尼亞灣石首魚為石首魚科中體形最大的品種，體長可達2米，主要生活於墨西哥加尼福尼亞灣水域，屬當地特有品種。但因生態環境被破壞，加上長年過度捕撈，因其魚鰾可被製成名貴的花膠，導致當地非法捕獵情況持續，加灣石首魚於70年代已加入瀕危野生動植物國際貿易公約附錄一，國際間的商業貿易已一早被禁止。

陳續稱，市面上加灣石首魚魚鰾亦稱為「金錢鰵花膠」或「金錢膠」，體積比其他花膠大，獨特之處是乾製後會有兩條比花膠本身還長的鰾管，或稱作鬚鬚，形態較為獨特，很容易可以辨認。他呼籲市民見到該些特品在市面兜售，立刻與漁護署聯絡，以便作出跟進行動。

陳又指，加尼福尼亞灣水域還有另一品種加灣鼠海豚，亦因為捕捉石首魚的魚網誤捕而大量被殺，專家估計全球現時不多於20條加灣鼠海豚。因此，海豚與石首魚保育狀況極為嚴峻，兩者同時被列入國際自然保護聯盟特危品種瀕危錄內的極危級別。本港及內地不時檢獲非法進口、過境、或非法購買的加灣石首魚花膠，漁護署一直定期巡查海味店，將繼續與海關保持高度警覺，繼續與墨西哥及內地管理當局保持密切聯繫及交換執法資料，希望可以合力打擊走私活動。

加灣石首魚在香港受到香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》規管，所有國際商業貿易被禁止，任何人進行非法貿易，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年，如市民發現市面上有懷疑加灣石首魚出售，請立即向漁護署舉報，希望可合力保護瀕危物種。