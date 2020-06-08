疑不忿被業主迫遷　尼泊爾男子涉縱火錯手燒死鄰居夫婦

居於鐵皮屋的尼泊爾裔無業男子，懷疑因不忿被業主下令搬走，而在所住的鐵皮屋縱火，結果鄰屋一對尚未搬走的夫婦卻無辜被燒死。這名無業男子現在被控兩項誤殺罪，案件今天（8日）於高院原訟庭開審。

本案被告GURUNG Shibakumar（40歲）持有香港身份證。他被控在2017年12月3日，在新界田廈路田心新村非法殺死66歲中港司機陳嘉謨、及其55歲任主婦的妻子朱紅霞。控方今天先在庭上讀出開案陳詞，並將在明天（9日）開始傳召證人作供。

主控官今日在開案陳詞透露，案發的田心新村有一批共7間鐵皮屋，屬同一名業主持有放租，租客國籍各有不同，死者夫婦租住第82號屋，被告則在隔鄰83號屋其中一間房居住。由於租客搬遷頻繁，又有人藉機佔住不交租，業主遂於17年11月決定收屋，並找人驅趕住客。控方指在驅趕住客的過程中，業主代表曾和83號的尼泊爾裔住客發生爭執。其後業主陸續把鐵皮屋收回，案發時83號屋已清空，但死者就仍未搬離82號屋。

同年12月3日凌晨，上述的鐵皮屋發生火警，死者夫婦因吸入毒煙，在82號屋內死亡。據控方稱，在屋子起火前，被告曾去80號屋拍門，向屋內的印尼籍女住客大叫「開門！快點！」。女住客應門後不久鄰屋便起火。消防員到場將火撲滅後，於82號發現死者屍體，而被告就在同日早上於屯門醫院被捕。

警方在被告身上搜到一瓶酒精，現場附近的閉路電視亦拍到被告在起火後，帶住個人物品快速逃跑。他被捕後向警方僅承認在火警前半小時返回83號屋收拾細軟離開。控方就指，火警是由被告縱火而起，並引致2名死者死亡。稍後雙方專家將分別作供，就火警起因給予意見。