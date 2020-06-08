商經局研「旅遊氣泡」　重啟跨境旅遊

邱騰華表示，正研究與疫情受控的國家及地區開放雙邊旅遊通道。

隨着新冠肺炎疫情放緩，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(8日)宣布，正研究與疫情受控的國家及地區開放雙邊旅遊通道，除了內地與澳門，也會接觸東南亞國家聯盟成員國，月底會與泰國政府會面。香港旅遊發展局下周一(15日)亦將會推出「旅遊．就在香港」計劃，推動本地旅遊和消費。

鑑於澳洲及新西蘭討論重啟邊境，建立「旅遊氣泡」，開放跨境旅行。邱認為，本港及周邊地區在防疫工作取得成效，可以探討逐步放寬入境管制措施。邱提到內地與澳門疫情穩定，商討較為具體，包括如何認證健康碼和人數安排等；而海外地區，則要考慮當地疫情及與本港的經貿關係，需審慎處理。

邱又表示會與東盟成員國商討，包括南韓、日本等，惟仍在研究具體時間表，但月底將與泰國政府進行視像會議。

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士則表示，旅發局整體策略會由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊。旅發局即將推出「旅遊．就在香港」計劃，推介多條本港遊路線，提供1.1萬個不同種類的優惠平台，市民可以透過消費換取地道旅遊團。彭又提到兩大主題公園即將重開，正好配合整個計劃。

而去年年底推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，計劃資助額將由5千萬增至1億港元。在計劃下，每為1名本港居民安排綠色本地生活遊，旅行社即可獲100元鼓勵金。