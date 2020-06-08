警校教官涉詐騙案　被告疑威嚇可令學警不能在警隊生存

有證人指被告歐智威(圖)曾恐嚇若有學警令他不滿意，他有能力令其不能在警隊生存

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元案，今天（8日）於區域法院續審。控方繼續傳召涉案的學警作供，有證人供稱，被告於受訓初期曾恐嚇若有學警令他不滿意，他有能力令其不能在警隊生存，更揚言「去到天腳底我都可以追殺你哋！」。由於被告在訓練期間不斷向學警灌輸威嚇，他們都不敢反抗被告不合理的要求。

被告歐智威（49歲）於2012年12月至翌年6月案發期間任職警長，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。

控方今傳召警員翁子材作供，翁獲控方豁免起訴，他於案發期間被編入SS班，並負責處理班中財務事宜。翁供稱，他製作財政報告時，被告曾指示他「某啲錢唔提得」，最終該財政報告並無紀錄租燈及畢業燒烤等費用。

控方又傳召同被編入SS班的前警員徐小宏作供，徐現任懲教主任。徐供述受訓首天，被告要求全班支付18萬港元「承接費」，以購買上一期學警遺下的物資，但他當時沒有考慮到費用是否不合理，因被告聲稱他們可在畢業時取回「承接費」，由下一期學警去承接他們的物資，然而他們最終都未能取回「承接費」。