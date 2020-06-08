政府鋪鄉村光纖進度慢　議員促補貼村民買上網卡

現時本港鄉村上網速度緩慢，過往立法會財務委員會曾通過逾7億港元撥款，資助電訊商擴展鄉村光纖網絡。有議員今午(8日)在資訊科技及廣播事務委員會上批評，當局未有列出鋪設光纖的時間表，亦指未能找到部門跟進，反建議政府應設計劃補貼村民購買上網卡。

議員容海恩直斥政府的文件「好虛」，未有列出村落鋪光纖網絡的時間表，又指在鋪設固網光纖後能覆蓋5G流動網絡，建議整條村使用5G網絡。

議員朱凱廸批評，即使將光纖網絡鋪至村口，不等於所有村民都能享受到新服務。他以自己居住的村落為例，已於5、6年前已鋪好光纖，但至今也不知道應向誰人跟進，而且有不少村民已經等不到電訊商鋪光纖，寧願自行購買上網電話卡自救，關注政府是否應有另外的計劃補貼村民。

商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文承認，鋪設光纖進度比想像中慢了數月，解釋因計劃較複雜，在處理法律文件上花了不少時間，而在有關海纜方面的第一輪招標更出現流標情況，故出現延遲情況，但希望能盡快展開工程。他又指，當光纖網絡鋪至村口時，網速亦會即時提升，對村內居民亦有直接幫助。

會上亦有討論關於「智方便」一站式政府數碼平台，創新及科技局局長薛永恒在會上指，市民可透過平台使用23項常用的政府服務，包括稅務易、有關駕駛執照續期等，並預計明年中再擴展至110項網上服務，亦指所收集的個人資料只會作本地用途，在開發系統時曾諮詢個人資料私隱專員公署的意見。