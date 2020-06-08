市民恐6.21大量湧銀行登記派錢　專家憂增播毒風險

政府將於本月21日父親節當日起接受派發1萬港元的申請，合資格市民除了可以網上登記，當日銀行亦會開門處理申請。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超擔心有大量市民湧到銀行排隊，尤其銀行地方狹窄，空氣不流通，勢增加新冠肺炎感染風險，建議銀行提供派籌或電話預約，以免市民同時段大量聚集。

梁子超相信，派錢接受登記首日，可能會有心急的市民湧到銀行排隊，而銀行亦提供申請表格，不排除市民逗留時間會較長。若銀行當日大排長龍，人群擠迫下播毒風險會提高，「如果喺室外排隊都好啲，若大家迫晒喺室內就會較危險。」他建議銀行實施人流管制，或以派籌或電話預約以分散人群。

他又建議市民盡量勿於登記當日就湧到銀行辦理，最好改用網上登記，建議家人可協助長者在網上申請。若到銀行交表，最好全程戴口罩，盡量勿觸摸公用物品，期間亦要勤用酒精搓水液，勿用手觸摸眼、口及鼻。