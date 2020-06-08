死因庭聆訊　揭老翁生前疑遭護老院肛門塞紗布

智力偏低兼半身癱瘓的六旬翁，獲家人安排入住牛頭角定業街劍橋護老院後，2016年初因痾嘔和血氧低而送院，醫院其後發現老翁的肛門被人塞入紗布和尿片膠貼，老翁送院不久後因肺炎死亡。死因庭今（8日）就其死因展開聆訊，死者胞弟的女友供稱，她事發前曾投訴院方為死者包太多尿片片芯，疑觸怒院方，有人因而拿死者「出氣」。

死者王志成的胞弟王志明供稱，死者5歲時候「燒壞腦」，智力比常人低，無法工作。死者後來中風，需動手術，自此有一邊身不能郁動，另一邊的手腳亦只能輕微郁動。王志明續指，他於2016年1月31日收到通知，死者被送往聯合醫院，有醫生翌日聯絡他，指死者肛門有異物，疑遭虐待，建議他報警。死因研訊主任向王志明出示護老院有關約束院友和打疫苗針的文件，王志明表示見過相類文件，但否認有簽署庭上出示的該些文件。

王志明的女友蔡肖儀則指，事發前不久她到護老院探望死者，當時死者經常指向下身，她遂揭開死者的被，發現護老院為死者包了很多尿片片芯，遂質詢在場男職員。職員指死者肚瀉，所以「包多啲」，蔡不滿，認為院方可以「換密啲」，最終院方為死者減少片芯。

蔡續指，死者入院當晩凌晨時分，醫院致電男友，問死者近期有沒有動腸道手術，男友回答沒有，醫院遂叫他翌日到醫院。她與男友到醫院，醫生向他們展示紗布和尿片膠貼，指有醫院員工為死者換尿片時，在肛門「抆」出該些物品，死者最終於2月2日凌晨離世。蔡又憶述探望死者時，發現死者左手被綁着，院方解釋因死者常常撕尿片。

護老院特約醫生何廣志供稱，死者有失禁問題，另會自殘皮膚，加上肌肉乏力，又會撕尿片，故建議院方為他使用約束器具。

此外，法庭傳召了三名護老員的護理員作供。研訊主任問她們有否將異物塞入死者肛門，她們均否認。聆訊明續。