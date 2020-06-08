政Whats噏：核酸檢測香港貴澳門11倍　陳健波叫政府諗計減費

近日香港肺炎疫情似乎有所緩和，政府計劃放寬入境限制，有話打算透過發出健康碼同認可核酸檢測，容許粵港澳三地必要人員往來。但係立法會保險界議員陳健波(波哥)就喺社交網站上面比較過條數，發現香港核酸檢測費用比起澳門最多貴11倍，話政府應該搞搞佢啦。

之前已經有政黨同食物及衞生局局長陳肇始就健康碼嘅安排表達意見，陳健波同意推出香港「健康碼」可以幫助恢復三地交流，但就話澳門核酸檢測只係要180蚊，但香港檢測費用要大約900至2000港元，好多中港家庭同低收入人士負擔唔到。

波哥話收到好多從事跨境工作同做生意嘅市民反映，因為封關措施做唔到生意，經濟出現困難，要負擔國內屋企人嘅生活費，同時要負擔香港高昂嘅租金，有啲人實在負擔唔到要瞓街。佢期望政府盡快公布放寬檢疫嘅實施日期同細節，同時要諗吓點樣減低檢測費用，互認三地官方發出嘅檢測結果。

之前內地要求香港跨境貨車司機做核酸檢測都發生咗場風波，香港業界人士覺得不滿收入已經大減，仲要畀咁貴嘅檢測費。最後政府「跪低」，內地喺口岸為香港跨境司機做檢測，政府就承擔350港元嘅檢測費。唔知今次港府聽到波哥咁講，會唔會補貼檢測費用畀市民呢？