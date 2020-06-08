海關打擊不良僱傭中介公司拘1男

不良僱傭中介公司，向客人訛稱已展開相關僱傭工作申請程序，以此訛騙客人金錢。香港海關今日(8日)拘捕1名男子，涉嫌以虛假商品說明應用於僱傭中介服務，違反商品說明條例，訛騙事主1萬元。

海關早前接獲市民舉報，事主稱於上年7月透過中介聘請僱傭，公司的職員聲稱已安排僱傭工作申請程序，所僱的外傭將於同年10月底如期到港。至12月，事主久等不見外傭到港，再追問該公司時，該男子訛稱原先所僱的外傭有健康問題，要求事主聘請其他僱傭。事主事後感到可疑，於是求助海關。

海關經調查後，發現該僱傭中介公司其實並未展開相關的工作申請程序，於是在今日以涉嫌使用虛假商品說明條例，將該名男子拘捕，目前該男子正被扣留調查。事主在事件中損失1萬元。

海關提醒商戶遵守條例的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據條例，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑違反條例的事宜。