假難民投訴羈留中心如黑獄 　入境處稱指控失實

假難民問題禍延本港多年，情況持續未能解決。有議員近日指控入境處的「青山灣入境事務中心」，以監獄思維管理等候遣返人士，令羈留人士身心受損；亦有曾於該中心羈留的人士控訴，中心情況如「黑獄」，難民於羈留期間被當成罪犯，更會對某些人士多番作裸體搜身，及對單獨囚禁表達意見羈留人士等。入境處今(8日)回覆東網指，有關指控說法不符事實和失實，對此深表遺憾。

入境處發言人重申，中心對被羈留人士的各種安排，均是嚴格按照相關既定程序進行，以確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇，而任何被羈留人士如對羈留期間的待遇或安排不滿，可透過多個渠道和機制作出申訴。

發言人表示，被羈留人士可直接向突擊巡視的太平紳士投訴求助或向中心人員提出投訴，亦可向申訴專員、法定機構、其他執法部門及政府政策局等作出投訴。中心會就每宗投訴進行公平、公正及詳細調查，或按情況需要轉介其他執法部門跟進。

有曾被羈留於青山灣入境事務中心人士指，內部濫權問題嚴重，自己去年曾遭多名入境事務處男性職員壓在地上。該人士又指，曾因腰部及手臂有傷，進入中心後獲處方安排在診所內脫衣檢查；當時有1名男醫生及1名女護士，但診所只有窗簾，站在外面的異性職員亦能看到她的身體。

另外有印傭於2015年曾因簽證過期在青山入境事務中心羈留約3個星期。她指，身上一套衣服可以穿，若衣服洗淨後，只能以一條毛氈蔽體，一旦其衣服未能晾乾，只能照樣將濕衣服穿上。

入境處回覆指，被羈留人士在進入中心時均會被搜查，有關搜查須以符合足以發現隱藏物品的適當方式進行，並只能由同性別的中心人員搜查。至於被羈留人士在中心均可穿着私人衣物及可申請透過親友探訪收取衣物；在天氣轉涼時，被羈留人士會獲發夾棉外套及保暖毛氈。中心亦會按需要為被羈留人士派發額外衣物或物資，而中心亦會定時為被羈留者提供洗衣及乾衣服務。