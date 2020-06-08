坐「疫監」男子私逃曹公潭隔離營　警港鐵荃灣站截獲送院

隔離措施疑又現漏洞！為應對新冠肺炎疫情，政府將本港多個設施闢作隔離營，其中在大帽山的曹公潭戶外康樂中心，今晚(8日)7時許，一名被隔離的男子疑擅自離開中心，逕自走至附近山坡危險位置，中心內有人發現他不知所終，及後揭發其危站山坡，慌忙報警求助。

警方及消防接報趕至，惟未有發現男子蹤影，期間在荃錦公路、荃景圍及照潭徑一帶仔細搜索。約2小時後，有巡邏警員在港鐵荃灣站發現有戴上檢疫手帶的男子出沒，懷疑該名男子與之前從曹公潭戶外康樂中心隔離營的逃離者屬同一人，立即通知同袍。

警方未有掉以輕心，隨即派出穿着全套保護衣的警員接近該名男子，對方初時不願配合，雙方一度僵持，有港鐵站市民察覺涉及檢疫人士，大多急急腳迅速離開。警方經一輪游說後，最後勸服男子配合，他被戴上手銬，及後由救護車送院接受檢查。案件仍在調查中。

根據食物及衞生局資料，自今年2月8日起由內地抵港，及在抵港前14天內曾到訪內地的香港居民須接受家居檢疫14天，當中有小部分香港居民按個別情況，會入住曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心接受檢疫。