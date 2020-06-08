蕭若元YouTube影片全下架　平台先稱黑客入侵後稱行政錯誤

現已移居台灣的網台負責人蕭若元於YouTube影片平台創辦的影視頻道，自今午起被發現所有內容未能播放，截至晚上近10時再查看時，頻道的主頁和影片欄目仍然顯示為「此頻道沒有任何內容」。至於播放清單欄目雖然仍有影片資訊，惟影片以「這部影片含有dimbotv所擁有的內容」為由，而無法提供播放。據悉，涉事的影片平台最初向蕭解釋，懷疑其頻道遭黑客入侵，惟隨後又更正是平台的行政錯誤，並需時5天修復內容。

蕭的頻道自2013年開設至今，有約2.6萬條影片，內容主要以時事政論為主，並曾多次於影片內為反修例示威出謀獻策，以及呼籲觀眾按政治立場選擇消費。翻查資料，蕭自去年反修例示威愈演愈烈開始，已有移民的計劃，並最終選擇移居台灣。至今年2月，新冠肺炎疫情在港肆虐，其時蕭已趁台灣向本港發出旅遊禁令前，以為家人辦移民手續為由，奔赴台灣避疫。

惟身在台灣的蕭當時仍繼續就本港時事政局高談闊論，包括涉違《選舉舞弊條例》(《條例》)，要求食肆表態政治立場的事件。該事件亦於3月初引起本港市民不滿，甚至到廉署舉報，指蕭涉觸犯《條例》第13條「對選民使用武力或脅迫手段」。

據了解，有關事件源自蕭於3月2日在其頻道發放的一條時論短片，內容涉嫌煽動市民迫使食肆公開政治立場，以及食肆於來屆立法會選舉中飲食界功能界別議席之投票意向，更恐嚇以「藍店」標籤不合作的食肆，企圖影響9月立法會選舉。