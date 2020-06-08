保就業計劃下周日截止　54%合資格僱主已申請

港府早前推出涉款逾800億元的保就業計劃資助僱主出糧，首期將於本月14日截止申請。截至今午(8日)3時，已有約14萬6千名僱主及18萬8千名自僱人士登記參加計劃，分別佔整體合資格人士逾54%及87%。不過，本報查詢多個受重創行業，如航空、酒店及運輸等大型企業的取態，發現大多態度審慎，部分至今尚在考慮。

早於計劃推出初期，賽馬會及滙豐銀行已表明不會申請。而業務受到重挫、曾多次傳出裁員或合併旗下國泰港龍航空及香港快運「救亡」的國泰航空，則表示正仔細研究計劃細節，正考慮當中。至於同屬重災區的酒店業，其中帝盛酒店集團則指計劃值得支持，有助於現時不明朗的經濟環境中為員工提供就業保障，但未有正面回覆會否作出申請。

至於運輸業情況，九巴指正了解有關細節，未有正面回覆會否申請，僅強調一直努力保障全體員工穩定就業，至今沒有計劃進行裁員、減薪或強制放無薪假；而新巴城巴則會參加計劃，全數用以支付逾5600名僱員工資。另外，海洋公園亦會申請保就業計劃，以避免裁員。