東方日報A1：政府派錢慢過人　市民申請又頭痕

政府派錢計劃不周兼「慢吞吞」！面對經濟急速轉壞，澳門政府已提早在四月起向市民發放現金分享，惟本港財政司司長陳茂波拖足逾三個月至昨日才公布派發一萬元的詳情，計劃涉及約七百萬人，年滿十八歲或以上的永久性居民最早可在本月廿一日、即父親節當日以電子或書面形式登記，最快七月八日「有錢落袋」，而涉及逾廿萬人的非永久性居民則待九月才可申請，截止申請日期為明年十二月三十一日，預料行政費高達六億元。至於會否「加碼」派錢，陳稱不可單靠派錢穩住經濟。此外，有醫生擔心當有大量市民湧至銀行排隊交表，人群擠迫提高播毒風險，建議銀行派籌分散人流。

陳茂波表示，於明年三月三十一日或之前年滿十八歲的香港永久性居民均符合資格，計劃自本月廿一日起接受登記，當日郵局及參與計劃的廿間銀行將照常營業。他指，若市民本月三十日前以電子方式，經銀行網站或網上理財服務登記，款項最快七月八日起陸續存入其個人銀行帳戶。至於七月一日起登記的人士，則需時一周才獲發款項。

考慮到個別市民用電子登記有困難，或沒銀行戶口而需收取支票，政府將按出生年份安排分批書面登記，首批為一九五五年或之前出生人士，同樣可在本月廿一日起登記，最快七月廿日起收錢；一九五六至七○年出生人士則於七月五日起登記，八月三日起收錢；最後一批是一九七一年至二○○二年出生人士，七月十九日起登記，八月十七日起收錢。若市民在八月二日起遞交書面表格，就要在兩周後才收到款項或領取支票通知。

至於登記流程，市民最早可於本月廿一日早上七時起進行電子登記，或於當日早上九時起，到銀行或郵局遞交書面登記表格。而書面表格則可在網上下載，或到銀行、民政事務處諮詢中心及郵政局等地方領取。

陳指出，早前預料行政費約十億元，由於書面形式行政費略高，相信若更多市民使用電子方式，可把行政費減少一半至不超過五億元。對於會否「加碼」派錢，陳指不可單靠派錢穩住經濟，防疫抗疫基金亦有不同方法幫助受疫情影響的行業，至今已動用二千八百多億元公帑，未來財政赤字可能高達二千多億元，需顧及政府的財政承擔能力。

陳續指，政府已與銀行溝通，亦曾測試登記系統以確保可靠及安全，將保留已登記的資料留待日後使用。對於派錢如何刺激消費，陳指政府與零售及餐飲等行業有聯繫，將推出鼓勵計劃，期望「到時市民消費得會開心一啲」，但未提及具體內容。私隱專員黃繼兒指，收集的資料儲存七年屬合理，並符合原來目的實際所需。

不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超擔心於登記首日，可能有大量較心急的市民湧至銀行排隊或即場填寫表格，提高播毒風險，建議銀行實施人流管制，或以派籌及電話預約等方法分散人群。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，社區或仍有隱性傳播鏈，呼籲市民戴口罩外，亦可佩戴護目鏡或可遮擋面部的太陽帽，以減低感染風險。

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