港版國安法︰王毅與藍韜文通電　冀英尊重華維護國安權利

中國國務委員兼外長王毅周一（8日）應約與英國外相藍韜文通電話，內地官媒報道，王毅在電話中重申，香港事務純屬中國內政，不容外來干預，中方希望英方尊重中方維護自己領土上國家安全的正當權利，促英方在「港版國安法」上務必採取慎之又慎的態度。藍韜文則表示，英方願就當天交流內容仔細思考，本着相互尊重的精神繼續與中方進行溝通。

王毅指出，香港維護國家安全事關中國核心利益，是必須堅持的重大原則問題；國家安全事務屬中央事權，是各國通例，面對香港國家安全受到現實危害和嚴重威脅，全國人大果斷立法並且適用香港，有助於盡快填補香港國安法律的明顯漏洞和長期缺失，是合理合法且勢在必行。他強調，香港國安立法是為貫徹「一國兩制」，有關決定第一條就開宗明義闡明貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，是中方最高權力機關以人大立法形式，對堅持「一國兩制」的鄭重承諾，中方決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指摘。

王毅又指，港版國安法懲治的是極少數嚴重危害國家安全的「港獨」和暴恐分子行為，將保障廣大市民應有的權利和自由，也會讓守法的外國人士在港生活得更加安心，國安立法是「試金石」，如期待香港長治久安，理應支持而不必擔心，如希望「一國兩制」行穩致遠，理應擁護而不是反對。他強調，中方從未干涉英國內政，從不對英國國內事務指手畫腳，中方也希望英方尊重中國憲法和根據憲法制訂的基本法，尊重中國根據「一國兩制」方針對香港實施的管治。

藍韜文則表示，英方致力於與中國發展強有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間，包括在氣候變化、伊朗核等國際和地區重大問題上進一步加強合作。在成熟的英中關係框架下，雙方可就任何問題坦誠交換意見。英方願就當天交流內容仔細思考，本着相互尊重的精神繼續與中方進行溝通。