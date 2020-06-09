網民熱話：赤腳戙座椅　無品阿叔車廂剪腳甲好自在

在公眾地方剪腳甲，不止不雅，指甲更是「周圍飛」，有欠衞生。前日（6日）就有網民在港鐵車廂目擊一名阿叔除鞋戙高腳在車廂座椅上剪腳甲，看上去十分自在。其行徑引起網民熱議，有人指摘「離晒譜」，也有網民調侃他「日常嘅時間都比較忙，冇時間剪腳甲」。

相關貼文由網民Edwin Yang於Facebook群組「將軍澳主場」發布。事發在港鐵調景嶺站車廂。一名阿叔坐在座位上，除鞋戙高左腳，只見他一手握腳，一手持鉗剪甲，腳甲散落一地，但阿叔神態自若，似乎絲毫不覺有異。整整分半鐘片段，阿叔剪完左腳，又戙高右腳繼續剪，片末又回到左腳重複修剪，相當忘我。

網民看過後斥阿叔：「完全冇公德心」，有人建議要「通知車長要消毒？」也有留言表示公眾地方剪腳甲實在不雅：「公眾地方，不要剪腳甲啦！回家做嘛！」

網民有話說：

Kin Yiu Lam：人生可能有缺陷，但做人不可缺德

Kiki Choi：返屋企剪唔得嘅，腳甲長就着拖鞋啦

Sui Mei Louie：呢種人不知所謂

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