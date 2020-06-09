攞1萬元有疑難？　 6大Q＆A助解答

政府昨日(8日)終於公布派1萬港元詳情，市民在本月21日經銀行網站或電子銀行登記，直接於個人戶口收款，最快7月8日可以收錢。以下綜合了政府「現金發放計劃」的Q&A。

問：若合資格人士在登記後、取得款項前去世，其家人可否代為收取款項？

答：如有關人士於生前已進行登記，並獲確認符合計劃的資格準則，便可獲發款項。有關款項會被視作遺產處理。

問：可否以香港以外的銀行帳戶登記及收取款項？

答：不可以。香港以外的銀行帳戶並不屬於本地銀行網絡，難以確認帳戶資料，登記人不能以香港以外的銀行帳戶登記及收取款項。

問：居於海外/長居內地人士，如何領取款項？

答：身在香港境外的合資格人士，亦可登記和領取款項。無論選擇哪個途徑登記，合資格人士均毋須親身遞交登記表格。

至於領取款項方面，如經香港銀行遞交登記，登記人經確認符合資格準則後，會直接通過其指定的銀行帳戶獲發款項。如經香港郵政遞交登記，登記人經確認符合資格準則後，會獲發短訊或信件通知前往選定的郵政局領取支票。如情況許可，登記人應按通知上訂明的期限親身到郵政局領取支票。

問：智障人士/昏迷人士/精神上無行為能力人士如何領取款項？

答：合法監護人或受委人可代為登記現金發放計劃及領取款項。

問：在囚人士可否就現金發放計劃進行登記及領取款項？

答：如符合計劃資格準則，就可登記。

問：如市民在現金發放計劃下獲發款項後，向房屋署申請租住公屋，根據公屋富戶政策作出申報或根據入息調查作出申報時，該筆款項可否獲豁免計算？

答：為配合現金發放計劃的目的，有關人士向房屋署申請公屋，在計劃下獲發的款項不會作為入息計算，同時由他領取款額起計的24個月內，該筆款額亦會獲豁免，不被計算為資產。

資料來源：現金發放計劃網站