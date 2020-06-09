無行為能力人士可由受託人代領1萬元　社署將跟進

政府派1萬港元計劃將於本月21日起接受申請，最快7月8日「有錢落袋」。有市民今早(9日)致電電台節目，關注無自理能力人士的申領方法。財政司司長辦公室統籌專員王學玲表示，如有關人士精神上無行為能力，而他本身透過受託人領取綜援或公共褔利金，按現行安排，當局會透過社會福利署寄信予受託人，了解受託人會否代表受助人申領1萬港元。而當局在下周開始派表接受申請後，將舉行簡介會向院舍負責人講述現金派發的資料。

被問到海外港人的申領方法，王指合資格人士如有本地個人名義的銀行戶口但無網上理財服務，可登入銀行網頁了解有無電子登記的方式，填寫所需資料後可提交申請，亦可下載表格郵寄回港以作申請。

至於政府會否推出電子消費券等刺激消費，王稱當局一直檢視經濟情況，評估政府財政能力，對各樣措施持開放態度，並會適時推出措施，與市民分享經濟成果。

另外，她呼籲市民透過電子登記方式申領款項，指是最簡單方便穩妥的做法，除了可以最快領到錢，亦可以減省政府行政費用。不過她亦提醒市民毋須急於在首一兩天登記，否則會對銀行網頁造成負荷。