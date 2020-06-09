藝人何韻詩在台北遭淋紅油案 11人被起訴

香港歌手何韻詩去年在台北參加反修例示威活動時遭淋紅油，台北地檢署周二（9日）依公然侮辱、損壞、集遊法等罪嫌起訴「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉、梁太富等11人。

事發於去年9月29日，何韻詩遭蒙面男子淋紅油，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。檢察官複訊後一度聲請羈押禁見，法院認為無羈押必要，准兩人交保。警方調查後發現54歲男子陳友達等9人涉案，周一（8日）分別前往台北市、新北市拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等證物。

警方調查，疑犯中9人為大陳島鄉情文化促進會成員，他們原先策劃數個攻擊方案，包括淋紅油、用水槍射餿水等；同時，成員還分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、後勤等。台媒指，檢警根據胡手機中影片，發現他在犯案前曾開會討論分工，並在LINE開設「康樂活動」群組作聯繫，等胡志偉潑漆後，梁太富等人再扮熱心民眾，上前大呼要大家冷靜理性，掩護胡離場，惟胡、梁最終被現場群眾發現壓制。

檢察官複訊後，諭令陳友達以15萬元（新台幣，下同，約3.98萬港元）交保，其餘8人則分別以1萬元至5萬元（約2600至1.3萬港元）不等交保。至於11人被控組織犯罪及恐嚇罪，則不予起訴。