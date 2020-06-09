涉訛稱辦公載客入禁區　消防員認罪候判

一名消防員疑因公之便，取得出入禁區許可證後，涉駕駛GoGoVan取酬載客到位於邊境禁區的落馬洲管制站，遭入境處查問下又疑訛稱他載客是與公職有關，他早前否認在公職中行為失當罪，案件原定今（9日）在粉嶺法院開審，惟開審前被告卻選擇認罪。法庭准被告保釋至6月23日，以索取其感化及社會服務令報告後判刑。

辯方求情透露，被告育有2名就讀小學的兒子，形容一家經濟「掹掹緊」，如今被告被定罪後，將面臨提早退休或被革職，對他們一家經濟造成打擊。雖然案件涉及違反誠信，但對消防處影響輕微，事件讓被告得到深切教訓，冀法庭輕判。

40歲被告麥永祥報稱是公務員，控罪指他於2018年9月11日，身為消防處消防員在落馬洲邊境管制站邊境禁區內，無合理辯解而作出失當行為，即透過使用分別由警務處處長及代表運輸署署長的警察向他發出之出入禁區許可證及封閉道路通行許可證，從事與公職無關的職務，即駕駛一輛汽車取酬接載乘客到上述位於邊境禁區的落馬洲管制站，以及虛假地向入境處助理訛稱，他載客到上址是與其消防處的公職有關。