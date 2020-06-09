國泰航空首4月蝕45億元難止血　政府擬公帑救助惹爭議

新冠肺炎疫情重創旅遊及航空業，本來就有經營及管理問題的國泰航空業績更差，截至今年4月，國泰及國泰港龍未經審核虧損已高達45億港元，日均乘客僅500人，近期屢傳大裁員及重組架構的消息。據了解，政府擬效法德國政府救助漢莎航空的模式，向國泰提供援助，今午(9日)便會公布詳情，國泰相關航空公司今早已停牌。

國泰航空因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲，昨日(8日)市場亦再傳該集團重組計劃已敲定的消息。由於全球疫情大流行導致航班需求極低，國泰擬再進一步削減客運量。國泰航空及國泰港龍航空計劃於5及6月營運極少數的基本客運航班，將繼續削減客運網絡運力至3%。

國泰行政總裁鄧健榮早前曾表示，該公司近期平均日載客量為582人，載客率僅18.3%，而以往平日則有10萬名乘客，坦言何時可回復客運需求仍然難以預測，公司將節省現金支出。