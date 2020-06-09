無病歷在手漏問病史開藥致病人敏感　兒科醫生停牌緩刑

兒科專科醫生葉玉鵬被指在2018年3月，診治一名對阿莫西林(Amoksiklav)過敏之病人時，在「已知或應該知道其病史的情況下」，處方了同類抗生素盤尼西林(Penicillin)。醫務委員會今日(9日)就事件展開聆訊，葉玉鵬被判一項專業失德罪成，罰停牌1個月，緩刑6個月。

案情指，病人雷偉樑(音譯)認識葉玉鵬逾20年，曾向葉玉鵬求診逾百次。雷在2013年被診斷出對阿莫西林敏感，而葉在2013年至2018年3月間，曾為雷診症約17次，期間沒有為其處方過任何盤尼西林類藥物。雷在2018年3月8日因持續咳嗽到葉的診所求醫，但當時診所中雷的病歷被護士誤放在其他地方，葉無法查看其病歷，又遺忘了查問雷有沒有對藥物過敏，因此處方了1000毫克盤尼西林予雷。雷隨後手臂出理紅疹，被送入東區醫院，並在同月15日出院。雷的妻子之後向醫委會作出投訴。

辯方律師在求情的時候表示，在事發後葉玉鵬感到後悔，認為自己的失誤原因，在於與病人的溝通不足，沒有在看診時確認其敏感病史。律師又指葉一直在中文大學及香港大學教學、熱衷於推動社區醫療及長者健康。葉亦有在庭上親口多次向患者及其家屬表示歉意，指自己已在診所引入電子化系統，每次開啟病人檔案時會有警告視窗，提醒醫生患者有沒有對藥物敏感。

醫委會委員麥列菲菲指出，案件涉及嚴重失誤，由藥物引起的敏感情況可以致命。而葉對此有作出自我反省、亦有誠意向病人及其家屬道歉並作出改善，相信日後找不到實體病歷下，葉亦會從電腦系統得悉病人情況。最後委員會判葉玉鵬停牌1個月，緩刑6個月，而其兒科醫生的資格則會交由相關部門審視。