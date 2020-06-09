醫療輔助行業吃香　有院校畢業生去年起薪平均2.9萬港元

有專上學院畢業生去年在職場的起薪點逆市上升4.4%。

應屆中學文憑試(DSE)考生下月放榜，近年考生選科選校均優先考慮就業情況，有自資專上學院表示，去年畢業生約有66%人獲聘，平均起薪點亦達29000港元，雖然去年本港經濟已不景，但上述畢業生起薪點仍按年上升4.4%。該校畢業生多從事醫療輔助行業及服務，起薪點最高的放射治療學的畢業生平均月入逾35800港元；護理學和職業治療學的畢畢業生平均月入亦分別為32000港元及29000港元。

東華三院自資專上學院東華學院調查去年畢業生就業情況，調查於去年10月至12月期間進行，513人回覆了調查，佔去年整體畢業生人數的83%。調查發現，8成受訪畢業生均成功獲聘，有約1成人選擇繼續進修。

畢業生薪酬方面，去年平均超薪點達到29138港元，較2018年上升約4.4%，當中近70%的畢業生月入更超過3萬港元，整體月入中位數更接近33000港元，連續三年錄得增長。學士課程的畢業生的起薪點更高，平均月薪突破30000元，較2018年上升5.7%。