修例風波：黑暴周年死灰復燃　本月至少7場遊行集會

反修例風波至今(9日)已一年，回顧示威升級至暴力衝突的365個日子，反對陣營人士的武力、裝備不斷升級，港式暴力示威嚇壞不少遊客。同時，警方驅散示威者的武力亦不斷提升。年初起疫情肆虐，示威活動一度稍為放緩，近日卻死灰復燃，今日起至本月底，更最少有7場示威集會活動，令人擔憂黑暴再臨。

隨着「港版國安法」立法及《國歌法》獲立法會三讀通過，反對陣營連日不斷舉辦活動，踏入6月，幾乎天天都有名目不同的活動，如午間有「和你Lunch」，晚間又在不同商場舉辦「和你Sing」，今日至本月底，團體聲言要舉行的活動已最少有7場，部分更是團體欲全力發動的大量人群聚集活動。

另警方今日在Facebook專頁指，由去年6月9日至上月31日，警方共拘捕了8986人涉嫌與反修例事件有關，控告了1754人。被控告的首三位罪行分別為「暴動」（612人）、「藏有攻擊性武器」（278人）及「非法集結」（242人）。

表：近日將舉行的遊行集會一覽

日期及時間/活動

9日下午1時/7區聯合「和你lunch」

晚上6時半/「香港人抗爭一周年港島區大遊行」，地點待公布

12日（時間及地點待定）/「612遍地開花社區展覽」，各區區議員在區內舉行圖片展覽

晚上8時/牧師在愛丁堡廣場舉行宗教聚會，各區詠唱抗爭歌曲

16日下午2時半/「爭取5大訴求周年遊行」，由維園遊行至政府總部

19日晚上7時/「末日求生、超限戰爭」集會，在添馬公園舉行

20日下午4時半/銀髮族反國安法集會，中環遮打花園舉行

21日下午2時/「殘存沒路 全民覺醒」遊行，旺角花墟球場步至長沙灣東京街

29日下午5時/「傳承的愛一周年追悼會」，中環愛丁堡廣場舉行