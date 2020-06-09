網民熱話：暴雨過後行石澗　無懼定無知？

有網民在暴雨後仍選擇危險行澗。

連日暴雨，山澗流水暴增，但仍有行山愛好者罔顧安全，依然行山行石澗，甚至自拍上網分享「呃like」，網民看過後表示無奈：「有事累死消防員」。

網上Facebook專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」近日轉載網民的行山照，又貼文指暴雨後，不少人冒險行澗。從附圖可見，事發在青大石澗，三名男女在石澗游走，當中一名女子更在石上跳躍，又大「擺Pose」拍攝。貼文稱，該女子上網分享當時「好大水」，似乎並不擔心安全問題。

該貼文警告，近日黃雨、紅雨、黑雨均有出現，水量暴增實屬自然。「山洪暴發的特色並不只是在視線範圍內下雨才發生...可能只是幾秒的時間，就可使溪澗中的山友身陷險境，甚至被沖走。」呼籲眾人不要以身犯險。

貼文引起眾人回響，有網民分享有外籍人士曾冒險行澗，圖中水勢迅猛，相關人士亦無特別裝備在山野間逃避，場面相當驚險。有網民指暴雨後行山行澗實在讓人難以理解：「唔明點解好多人落大雨都去行山，結果受傷，但仍然繼續去」；有人則表示行澗「『風雨不改』真係好易出事」，又指暴雨後行澗「係風險評估能力問題」，實在不該。

網民有話說：

Lake Leung：有事唔好害人要救佢哋

Clement Li：上個月，我親眼見親耳聽有狗隻由梧桐寨瀑布頂被水衝倒跣腳，飛墮30幾米落在我眼前，砰一聲...

Isabel Y.W. Li：黑心講句，呢啲人由得佢natural selection算啦

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