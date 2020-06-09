疫情致船員留船逾一年　工會促港府放寬換班限制

新冠疫情影響各行各業，船員更因為各國封鎖邊境、限制出入境，遲遲無法離船上岸，香港商船高級船員協會、香港航空海員合併工會等3個工會代表今到政府總部請願，指有些船員已在船上超過13個月，違反「國際海事勞工公約」規定，船員在船時間不能超過12月的規定，促當局提供援助。

根據香港現時的規定，船員登船或離船換班，只適用於以「貨物處理」為目的的進港船隻，而因其他包括補給食水、燃油、維修等原因而進港的船隻，則不能進行船員換班，請願人士認為，上述規定忽視甚至嚴重侵害海員的職業及安全健康需要，而香港的船員換班限制亦損害了香港作為世界領先航運港口以及物流樞紐的形象和地位。

香港商船高級船員協會成員、負責勞工權益的林先生舉例，若船員去年已上船工作，至今年一月便做滿9個月，理應安排換班。但年初各地相繼爆發疫情，各國亦推出邊境及出入境管制措施，各種限制令有些船員在船超過13個月以上。

工會指，上月底國際民用航空組織秘書長、國際勞工組織總幹事及國際海事組織秘書長亦發表聲明，望各國政府考慮疫情的衝擊，為船員更換提供便利。

工會促請港府取消在香港水域的船隻進行船員換班的限制，並參考國際建議，協助船員安全遣返，並確保遵守國際海事法規，保障安全、船員的健康和福祉。