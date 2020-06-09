港產口罩有預訂冇供貨　逾千人成立苦主大聯盟索償

新冠疫情下，港人先是搶口罩而一「罩」難求，但政府推出資助計劃後，本地口罩生產紛應市，惟有訂購市民依然感「撲罩難」，有人預訂後苦候超過3個月，仍然無貨收，質疑廠方承諾不兌現，逾千名市民組織苦主大聯盟，消委會收到的口罩訂購糾紛案件亦大增。據了解，僅今年首季，消委會已收到逾760宗防疫用品銷售的有關投訴。

本港口罩廠不少採取「先網上訂貨，後收貨」運作模式，有市民表示，訂購其中一個本地口罩廠的貨品，落單3個月後都未收到貨。該市民透露，早於3月在網上預訂一盒30個、價值68元的口罩，廠商本承諾上月底前發貨，但拖延至今仍未收貨，她極為無奈及不滿。

類似苦主極多，網上有人成立「苦主大聯盟」，質疑有口罩公司「最早收錢，卻遲出貨」，目前該群組已有逾千名市民加入。有苦主稱「第一批訂到依家都未收到回覆，同相關資料，問又唔應，係想點樣？」、「我於3月3日購買一盒(30枚)x2，以及一盒慈善捐贈x2, 直到6月8日仍未收到QR CODE，其他本地生產口罩的廠遲預訂都已收到貨，但依家一拖再拖，依家佢哋話第二批在6月中出送，究竟第一批確實幾時先有QR CODE取貨呢? 現在對佢哋十分失望和憤怒」。

翻查相關口罩生產商的Facebook專頁，有大量聲稱「無貨收」的市民入內留言，而該公司亦就此發貼文澄清「如『騙人』、『呃錢』、『無良心』般的評論，聲言是對該公司的鞭策；又稱「只要走歪了，真的忘本了，我們就會變成是實實在在的騙徒」，但該公司的貼文指「沒有騙、沒有呃」，只是「遲到了」，承認責無旁貸！此外，近日專頁亦有貼出廠房製作口罩過程的影片，口罩盒成品相片等。