曹貴子涉詐騙案　辯方質疑控罪重疊

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股，下稱康宏控股）前高層人員涉嫌詐騙案，商人曹貴子等3名被告被控串謀詐騙罪，控方上周已完成傳召證人及舉證，案件今（9日）在區院進入第25天審訊。辯方申請3名被告毋須就控罪答辯，理據是控罪詳情不清晰及控罪重疊。

控方反對辯方申請，重申控方立場清晰，即3名被告有共同協議以不誠實手段詐騙聯交所、康宏控股、其董事局及股東等，旨在令該些有利害關係的實體蒙受經濟損失或經濟風險，最終令康宏控股的附屬公司康宏財務成功收購信盈國際。

控方指，3名被告隱瞞曹貴子與康宏控股的關係，以及曹是信盈國際「大老闆」，令公眾無法得知該次收購屬一宗關連交易，股東無法召開特別股東大會阻止收購，有關隱瞞亦影響到股東及潛在投資者購入或沽售康宏股票的決定。控方指，聯交所具責任規管上市公司使其資訊透明化，有關隱瞞令聯交所無法向公眾披露涉案的關連交易，違反其公眾職責。

控方強調3名被告並非目不識丁，反而是擁有豐富企業管理經驗的人士，他們以及其律師「無可能唔知控罪講啲乜嘢」。辯方表示需時就控方立場作出書面回應，案件押後至下周二續審。

3名被告依次是商人曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）。