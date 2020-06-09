旅遊界促放寛禁聚令激活本地遊　又籲增「綠色遊」資助

新冠肺炎疫情令旅遊業停擺，11個旅遊業團體連同業界代表今早(9日)約見商務及經濟發展局局長邱騰華，要求當局放寬禁聚令及旅行團限制，令本地遊業可以盡快重啟。政府早前推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，每家旅行社為每名香港居民安排合資格綠色生活本地遊可獲得100港元的現金鼓勵，業界希望政府調升資助額，邱回應指可研究。

香港旅遊業議會聯同旅遊業11個商會、香港旅行社解困大聯盟及旅遊界立會議員姚思榮等，今早與邱騰華商討推動本地旅遊、開通境外旅遊雙邊通道、健康認證、支援旅遊業界等問題，姚思榮會後表示，由於政府早前延長對內地及海外旅客的入境檢疫規限制7月及9月，出境遊零短期內難重啟。

不過，業界亦希望政府放寬禁聚令，先行鬆綁本地遊，又建議政府提高「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的一百元資助額。邱回應正面。

至於開通境外遊遊雙邊通道及健康認證，姚指，希望政府盡快啟動與個別地區或國家的跨境旅遊，他認為澳門條件較為成熟，交通亦便利，可以率先啟動。據姚引述邱騰華指，政府已與個別有條件的國家商討，亦有國家或地主動聯絡港府商談。