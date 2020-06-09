賭輸期油洩客私隱狂爆醜聞　國泰4大原因致「冧檔」

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，經營出現嚴重問題，政府擬注資國泰救亡。國泰在新冠肺炎疫情爆發前，其管理水平已受盡質疑，各方面表現均劣迹斑斑，事故頻生。其中國泰賭輸期油令近年嚴重虧蝕以致裁員不斷，又爆出大規模洩露乘客私隱事件，去年更有多名員工捲入反修例事件，醜聞不斷。國泰「冧檔」的4大主因如下：

1.賭輸期油

國泰自陷入賭輸期油風波，其管理層2015年錯估油價走勢，進行長期燃油對沖，以致公司大蝕數十億港元，近年虧蝕連連，屢傳裁員及減薪潮。

2.洩露私隱

國泰及其全資附屬公司國泰港龍，於2018年驚爆外洩940萬名乘客個人資料，更延遲逾半年才對外公布，被英國資訊專員辦公室被罰款50萬英鎊（約500萬港元）。

3.事故頻生

國泰近年因管理不善，事故頻生，乘客投訴不絕。今年4月有兩架客機在赤鱲角香港國際機場碰撞，機翼損毀；今年1月發生客機撼拖車意外、亦有客機在降落前發現懷疑機件故障，須消防車作局部戒備；去年8月17日至9月27日先後發生7宗存放在航機的手提氧氣樽出現壓力偏低事件等。

4.員工違法

國泰屢有員工涉違法事件，多名員工捲入反修例示威事件，包括一名被控暴動罪的機師及一名被控非法集結的「空姐」。另外，去年12月馬來西亞籍「空少」涉嫌利用職務之便，走私「冰毒」到南韓，並在酒店吸毒昏迷，被當地警方拘捕。