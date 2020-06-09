科大研發3D人造眼助視障者　預計10年內投入使用

科技大學團隊研發出全球第一隻3D人造眼，外表上與人眼無異，透過人工視網膜上的納米感光器，模擬人類視網膜的感光細胞，視力影像較人眼更高清，甚至具有夜視功能，為視障患者、失明人士以至人型機械人獲取視力帶來新希望，是次研究在著名科學期刊《自然》發表有關結果，及後會進行臨床試驗，預計10年內能投入使用。

人眼感光細胞所收集的訊號，會先聚集在視網膜的一點，再從視網膜前方往後傳送給大腦，因而在人的視覺上形成盲點。但在人造視網膜上，由於每個散布在上面的感光器，都可獨立透過其後方連接的液態金屬線將訊號傳送至大腦，毋須經過視網膜的某一點，因而消除了盲點的問題。人造視網膜上的每個感光器都可以像納米太陽能電池般運作，但經進一步改良的電化眼，可成為能自我供電的圖像感應器，用作人造眼科義體時，毋須依靠外部電源或電路，相關技術更方便應用。

科大研發的「電化學仿生眼」，透過一個3D立體人造視網膜，上面裝有大量納米線感光器，模擬人類視網膜中的感光細胞。團隊以液態金屬線模擬人類眼球後的神經線，於實驗中將納米線感光器連接到人造半球形視網膜後面的金屬線上，成功複製了視覺訊號的傳輸，將電化眼所看到的影像投射到電腦屏幕上。

由於納米線感光器在人工視網膜的密度比人類視網膜中的感光細胞更高，如果將來每個納米線感光器都能與視覺神經線連接，人工視網膜將能接受更多光訊號，可以比人類視網膜具有更高解像度的潛力，如使用不同的材料來提高感光器的敏感度及可視光譜範圍，人造眼還可具有夜視等功能。

香港科技大學電子及計算機工程學系教授范智勇表示，該團隊花了九年時間研究相關技術，未來會進一步改善電化眼的性能、穩定性和生物相容性，及後會進行臨床試驗，預計10年內能投入使用。