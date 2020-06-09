港府出手救國泰　學者批鹵莽「搵納稅人笨」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空近月陷財困，今日(9日)宣布將展開重組計劃，獲港府入股195億港元優先股及提供78億元的貸款。有學者認為，政府出手的舉動鹵莽，如同「搵納稅人笨」，勢加劇本港財赤，促請政府審慎考慮。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，政府向國泰投資的舉動鹵莽，如同「搵納稅人笨」。他解釋，市場分析料經濟不景氣會持續最少2年，質疑國泰會持續面對虧損，「（政府）唔幫得幾多」，他直言「300億元唔係細數目」，政府出資將加劇港府財政壓力，或減少政府在社福等開支，影響市民的福利保障，政府有必要審慎處理。

他預計，港府必定會用國泰在港有多年歷史等原因，作為拯救國泰的藉口，但他認為，國泰高層多為外國人，加上政府投資後只安排兩名觀察員加入國泰，惟國泰仍以私人公司運作，「納稅人畀錢但無實權，（做法）好笨」，認為有必要提高話語權。

他又關注政府投資私人公司時有何準則，擔心出手救國泰會成為先例，令其他同陷財困的航空公司或私人公司感到不公平，勢引起負面效果。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，香港作為國際航空樞紐，為保持此地位，投資國泰是順理成章。他解釋，國泰在港擔任關鍵角色，「全港有一半人出入都係靠佢」，對本港整體經濟貢獻達7至8%，而海外不同國家或地區亦有利用數百億元拯救航空業。至於投資國泰會否只蝕不賺，羅相信隨疫情緩和，國泰可慢慢復甦，未來亦可向港府償還債務。

國泰的390億港元資本重組建議，包括向由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億港元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億港元。同時Aviation 2020 Limited將向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。